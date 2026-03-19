WaterBridge Infrastructure LLC Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WaterBridge Infrastructure LLC Registered A veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 139,51 Prozent auf 208,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat WaterBridge Infrastructure LLC Registered A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 66,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 525,55 Millionen USD im Vergleich zu 316,30 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at