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06.11.2026 06:31:28
WaterBridge Infrastructure LLC Registered A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
WaterBridge Infrastructure LLC Registered A hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WaterBridge Infrastructure LLC Registered A -0,020 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 94,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 240,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 123,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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