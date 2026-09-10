Waterdrop A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Waterdrop A hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,050 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite hat Waterdrop A im vergangenen Quartal 212,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 83,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Waterdrop A 115,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at