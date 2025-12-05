Waterdrop A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Waterdrop A hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Waterdrop A 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,55 Prozent auf 137,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 101,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at