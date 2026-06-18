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18.06.2026 06:31:29
Waterdrop A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Waterdrop A hat am 16.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 179,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 103,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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