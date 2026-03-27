Waterdrop A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Waterdrop A hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Waterdrop A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Waterdrop A mit einem Umsatz von insgesamt 199,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 108,32 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,210 USD beziffert, während im Vorjahr 0,140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 43,67 Prozent auf 553,35 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 385,15 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at