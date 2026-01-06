Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
06.01.2026 19:48:26
Waters-Becton Dickinson Deal May Deliver Bigger Gains Than Expected: Analyst
This article Waters-Becton Dickinson Deal May Deliver Bigger Gains Than Expected: Analyst originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.mehr Nachrichten
|
01.01.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.12.25
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Waters-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.11.25
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Waters Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Waters Corp.
|341,60
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.