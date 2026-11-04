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04.11.2026 06:31:28
Waters: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Waters hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 120,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,77 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 799,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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