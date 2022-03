Waters präsentiert eine schnellere, zuverlässigere und automatisierte Lösung für die Massen- und Reinheitsanalyse von Biomolekülen

Die Waters Corporation (NYSE:WAT) stellte heute neue Software und analytische Säulen zur Unterstützung der Erforschung und Entwicklung von Biomolekülen vor. Mit der neuen App 'Intact Mass' von Waters™ auf waters_connect™ können Wissenschaftler, die das BioAccord™-LC-MS-System verwenden, die Masse von Biomolekülen und Verunreinigungen, die bei synthetischen oder rekombinanten Prozessen entstehen, fast doppelt so schnell bestätigen wie mit anderen handelsüblichen Optionen.i

Intact mass analysis on the Waters BioAccord LC-MS System gives bioprocess engineers key information about drug and process quality within minutes. (Photo: Business Wire)

"Die Erfassung von Massen- und Reinheitsdaten von Biomolekülen ist zeitintensiv. Es ist eine qualifizierte Analyse komplexer Massenspektrometriedaten erforderlich, die in der Regel in weit entfernten spezialisierten Analyselaboratorien stattfindet”, sagte Jon Pratt, Waters Division Senior Vice President bei der Waters Corporation. "Die neue App 'Intact Mass' von Waters ermöglicht es Bioingenieuren und Biochemikern, die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten mit einer vereinfachten Technologie zu beschleunigen, bei der sie selbst Massenbestätigungsdaten in Minuten/Stunden statt in Tagen/Wochen erzeugen können.”

Die Analyse der intakten Masse wird routinemäßig in allen Phasen der Entwicklung von biologischen Arzneimitteln wie Proteinen, Peptiden, Oligonukleotidtherapien und Konjugaten durchgeführt. In den frühen Stadien der Arzneimittelforschung müssen Biochemiker jede Woche Hunderte oder sogar Tausende von verschiedenen Proben analysieren. Um zu einer Beschleunigung dieses Prozesses beizutragen, bietet die 'Intact Mass'-App von Waters eine schnelle, zuverlässige und automatisierte Lösung zur Massenbestätigung und Reinheitsbestimmung von neuartigen Biotherapeutika. Die Anwendung beinhaltet eine intelligente, automatische Dekonvolution, mit der die Probenergebnisse innerhalb weniger Minuten nach ihrer Erfassung verarbeitet werden können, und das bei einem Minimum an Benutzereingaben.

Markteinführung der MaxPeak-Premier-Säulen BEH C 4 300Å von Waters für die Intakt- und Untereinheiten-Proteinanalyse

Als Ergänzung zur Einführung der 'Intact Mass'-App steht eine neue Reihe von analytischen Säulen zur Verfügung, die für die Analyse intakter Biomoleküle und ihrer Untereinheiten unverzichtbar sind. Die Säulen ACQUITY™ Premier und XBridge™ Premier Protein BEH C 4 300Å für das BioAccord-LC-MS-System sind mit der MaxPeak-HPS-Technologie (High Performance Surfaces) ausgestattet, die den Verlust von Probenanalyten aufgrund der Adsorption von phosphorylierten und carboxylierten Molekülen zwischen der Probe und den Metalloberflächen des LC-Systems und der Säule verhindert. Dies ermöglicht eine bis zu dreifach höhere Empfindlichkeit für die Low-Level-Analyse intakter Massen und eine zweifach höhere Empfindlichkeit für die Analyse intakter Massen von phosphorylierten Proteinen und Low-Level-Untereinheiten monoklonaler Antikörper.ii

Die 'Intact Mass'-App auf waters_connect ist für neue BioAccord-LC-MS-Systeme und als Upgrade für bereits installierte Systeme erhältlich. MaxPeak-Premier-Säulen Protein BEH C 4 300Å sind ab sofort bei Waters weltweit erhältlich.

Über die Waters Corporation (www.waters.com)

Die Waters Corporation (NYSE:WAT), ein weltweit führender Anbieter analytischer Instrumente und Software, ist Innovationsvorreiter in der Chromatographie, Massenspektrometrie und Thermoanalyse und seit mehr als 60 Jahren in den Bereichen Biowissenschaften, Materialwissenschaften und Lebensmittelkunde tätig. Mit mehr als 7.800 Mitarbeitern weltweit bedient Waters Kunden direkt in über 35 Ländern, darunter 14 Herstellungsanlagen, mit Produkten, die in mehr als 100 Ländern verfügbar sind.

Waters, BioAccord, ACQUITY, Premier, UPLC, XBridge, MaxPeak und waters_connect sind Marken der Waters Corporation.

i Schätzung, basierend auf der Erzielung von Ergebnissen für 96 Proben unter Verwendung eines BioAccord Systems von Waters und des parallelen Erfassungs- und Verarbeitungsansatzes 'Intact Mass' im Vergleich zum Workflow "Erfassen und dann verarbeiten" bei anderen auf dem Markt angebotenen Lösungen.

ii Im Vergleich von MaxPeak-Premier-Säulen Protein BEH C 4 300Å mit ACQUITY-Edelstahlsäulen Protein 300Å.

