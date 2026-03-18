Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Waters Aktie

WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

18.03.2026 11:24:30

Waters Prices $3.5 Bln Senior Notes Offering At 4.321% To 5.245% To Refinance Debt

(RTTNews) - Waters Corp. (WAT), an analytical laboratory instrument and software company, on Wednesday, priced a $3.5 billion multi-tranche senior notes offering through its subsidiary Augusta SpinCo Corp.

The offering includes five tranches of senior notes ranging from 2027 to 2036 maturities, with coupon rates between 4.321% and 5.245%, all issued at par.

The offering is expected to close on March 23.

The company intends to use the net proceeds, along with cash on hand, to repay $3.5 billion of debt under a delayed draw term loan incurred in February.

In the pre-market trading. Waters Corp. is 0.15% higher at $297.41 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Waters Corp.

mehr Nachrichten