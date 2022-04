Waters stellt Xevo TQ Absolute vor – das empfindlichste und kompakteste Tandem-Quadrupol-Massenspektrometer für den Tischeinsatz

Waters Corporation (NYSE:WAT) hat heute das neue System Xevo™ TQ Absolute vorgestellt, das empfindlichste und kompakteste Tandem-Massenspektrometer seiner Klasse für den Tischeinsatz.i

Waters Xevo TQ Absolute tandem quadrupole mass spectrometer is up to 45% smaller, uses up to 50% less power and nitrogen, and generates up to 50% less heat than competing tandem quadrupole mass spectrometers. (Photo: Business Wire)"/>

The exceptionally sensitive Waters Xevo TQ Absolute tandem quadrupole mass spectrometer is up to 45% smaller, uses up to 50% less power and nitrogen, and generates up to 50% less heat than competing tandem quadrupole mass spectrometers. (Photo: Business Wire)