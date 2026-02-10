10.02.2026 06:31:29

Waters stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Waters hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,88 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent auf 932,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 872,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,76 USD beziffert, während im Vorjahr 10,71 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Waters im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

