Waterside Capital hat am 22.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Waterside Capital mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 113,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at