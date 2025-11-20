Waterside Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Waterside Capital hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Waterside Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1200 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at