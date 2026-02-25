Waterside Capital legte Quartalsergebnis vor

Waterside Capital veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at