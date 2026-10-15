Waterside Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Waterside Capital stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,35 Prozent auf 2,14 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at