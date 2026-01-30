Waterstone Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Waterstone Financial hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,9 Millionen USD – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Waterstone Financial 48,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,48 USD. Im Vorjahr hatte Waterstone Financial 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Waterstone Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 201,61 Millionen USD. Im Vorjahr waren 202,84 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at