Waterstone Financial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Waterstone Financial hat am 22.04.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,230 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Waterstone Financial 0,890 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43,80 Prozent auf 41,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Waterstone Financial 74,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at