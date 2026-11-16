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16.11.2026 06:31:29
Waterstone Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Waterstone Financial hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,450 USD im Vorjahresvergleich.
Waterstone Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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