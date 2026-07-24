Waterways Leisure Tourism: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Waterways Leisure Tourism lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,49 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,83 Prozent auf 1,90 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at