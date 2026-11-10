Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
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10.11.2026 18:00:02
Watsco: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Watsco (NYSE:WSO) reported a 7% increase in total sales to $2.22 billion alongside accelerating organic growth across its heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) business. For long-term shareholders, the distributor is leveraging its balance sheet and proprietary software to expand market share while diversifying into adjacent categories.
Three things management said stand out.
Adding plumbing products expands the addressable market while offering structural growth beyond standard replacement cycles. Recent acquisitions strengthen distribution coverage across 112 dual-offering locations.
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Nachrichten zu Watsco Inc.
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26.10.26
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12.10.26
|Erste Schätzungen: Watsco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Watsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Watsco Inc.
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