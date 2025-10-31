Watsco B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Watsco B hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,22 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,07 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at