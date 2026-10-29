Watsco B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Watsco B präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Watsco B 3,98 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Watsco B 2,22 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at