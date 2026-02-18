18.02.2026 06:31:28

Watsco B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Watsco B ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Watsco B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 2,39 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,83 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,62 Milliarden USD ausgegangen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 12,25 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Watsco B ein Gewinn pro Aktie von 13,30 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,24 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,62 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 12,30 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 7,27 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen