Watsco B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Watsco B ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Watsco B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach 2,39 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,83 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,62 Milliarden USD ausgegangen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 12,25 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Watsco B ein Gewinn pro Aktie von 13,30 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,24 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,62 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 12,30 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 7,27 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at