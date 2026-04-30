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30.04.2026 06:31:29
Watsco B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Watsco B hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Watsco B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Milliarden USD im Vergleich zu 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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