Watsco B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Watsco B präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,10 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at