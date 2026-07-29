Watsco Aktie

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WKN: 885676 / ISIN: US9426222009

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29.07.2026 13:36:45

Watsco, Inc. Announces Decline In Q2 Profit

(RTTNews) - Watsco, Inc. (WSO) revealed a profit for second quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $152.603 million, or $4.00 per share. This compares with $171.454 million, or $4.52 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $2.104 billion from $2.062 billion last year.

Watsco, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $152.603 Mln. vs. $171.454 Mln. last year. -EPS: $4.00 vs. $4.52 last year. -Revenue: $2.104 Bln vs. $2.062 Bln last year.

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