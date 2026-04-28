Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
|
28.04.2026 13:57:12
Watsco, Inc. Reveals Fall In Q1 Profit
(RTTNews) - Watsco, Inc. (WSO) reported a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $71.04 million, or $1.87 per share. This compares with $72.88 million, or $1.93 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $1.533 billion from $1.531 billion last year.
Watsco, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $71.04 Mln. vs. $72.88 Mln. last year. -EPS: $1.87 vs. $1.93 last year. -Revenue: $1.533 Bln vs. $1.531 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Watsco Inc.
|
27.04.26
|Ausblick: Watsco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Watsco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Watsco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Watsco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Watsco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Watsco Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Watsco Inc.
|377,20
|-2,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.