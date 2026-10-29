Watsco präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Watsco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Watsco ein EPS von 3,98 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent auf 2,22 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at