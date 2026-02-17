Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
|
17.02.2026 14:19:54
Watsco Slips Over 4% In Pre-Market As Q4 Results Drop
(RTTNews) - Watsco, Inc. (WSO), a provider of air conditioning, heating, and refrigeration products, on Tuesday reported a decline in earnings and revenue for the fourth quarter.
WSO was down by 4.05% at $401 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
For the three-month period to December 31, 2025, the company reported a net income of $71.745 million, or $1.68 per share, compared with $96.841 million, or $2.37 per share in the same period last year. Operating income declined to $101.528 million from the prior year's $136.188 million.
Revenue was $1.578 billion, less than $1.753 billion in the previous year.
Watsco increased its annual dividend by 10% to $13.20 per share, with effect from its next regular dividend payment in April.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Watsco Inc.
|
16.02.26
|Ausblick: Watsco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Watsco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Watsco gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)