|
18.02.2026 06:31:28
Watsco stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Watsco stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Watsco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,39 USD je Aktie gewesen.
Watsco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,83 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,62 Milliarden USD gerechnet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,25 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 13,30 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 7,24 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 12,30 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 7,27 Milliarden USD, befunden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.