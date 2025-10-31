Watsco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Watsco äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,22 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Watsco 2,07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,16 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at