Watsco verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Watsco präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,52 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Watsco 2,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at