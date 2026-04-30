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30.04.2026 06:31:29
Watsco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Watsco hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Watsco ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet.
Watsco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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