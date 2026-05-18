Watt Mann: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Watt Mann lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1,01 JPY. Ein Jahr zuvor waren 7,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,18 Prozent auf 2,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 44,39 JPY. Im Vorjahr hatte Watt Mann 39,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at