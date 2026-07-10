WATTS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WATTS hat am 09.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 23,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WATTS 4,22 JPY je Aktie eingenommen.

WATTS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at