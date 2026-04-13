WATTS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WATTS lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,68 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,92 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15,47 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at