WATTS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WATTS veröffentlichte am 09.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 14,72 JPY. Im letzten Jahr hatte WATTS einen Gewinn von 14,57 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WATTS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,35 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at