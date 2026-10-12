WATTS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WATTS lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 24,99 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WATTS 21,06 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 85,98 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 66,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat WATTS 64,50 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 61,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at