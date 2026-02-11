Watts Water Technologies Aktie
WKN: 876388 / ISIN: US9427491025
|
11.02.2026 22:48:26
Watts Water Technologies Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Watts Water Technologies (WTS) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $83.7 million, or $2.50 per share. This compares with $67.5 million, or $2.02 per share, last year.
Excluding items, Watts Water Technologies reported adjusted earnings of $87.9 million or $2.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.7% to $625.1 million from $540.4 million last year.
Watts Water Technologies earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $83.7 Mln. vs. $67.5 Mln. last year. -EPS: $2.50 vs. $2.02 last year. -Revenue: $625.1 Mln vs. $540.4 Mln last year.
