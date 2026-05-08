Watts Water Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Watts Water Technologies hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 677,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 558,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at