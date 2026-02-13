Watts Water Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Watts Water Technologies hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,67 Prozent auf 625,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 540,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,17 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Watts Water Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 2,44 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Watts Water Technologies 2,25 Milliarden USD umsetzen können.

