Watts Water Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Watts Water Technologies hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Watts Water Technologies 2,06 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 611,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 543,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at