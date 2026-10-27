WAVE Life Sciences Aktie
WKN DE: A1436W / ISIN: SG9999014716
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27.10.2026 12:37:09
Wave Life Sciences Ltd. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Wave Life Sciences Ltd. (WVE) announced Loss for third quarter of -$61.91 million
The company's bottom line came in at -$61.91 million, or -$0.30 per share. This compares with -$53.85 million, or -$0.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 72.9% to $13.16 million from $7.61 million last year.
Wave Life Sciences Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$61.91 Mln. vs. -$53.85 Mln. last year. -EPS: -$0.30 vs. -$0.32 last year. -Revenue: $13.16 Mln vs. $7.61 Mln last year.
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