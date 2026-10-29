Wave Life Sciences: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wave Life Sciences präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wave Life Sciences ein EPS von -0,320 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wave Life Sciences 13,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at