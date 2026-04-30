WAVE Life Sciences: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WAVE Life Sciences hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WAVE Life Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 316,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at