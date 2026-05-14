14.05.2026 06:31:29

WAVELOCK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WAVELOCK hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

WAVELOCK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 29,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 35,78 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei WAVELOCK ein Gewinn pro Aktie von 61,70 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat WAVELOCK mit einem Umsatz von insgesamt 25,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -1,68 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen