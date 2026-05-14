WAVELOCK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

WAVELOCK hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

WAVELOCK vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 29,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 35,78 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei WAVELOCK ein Gewinn pro Aktie von 61,70 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat WAVELOCK mit einem Umsatz von insgesamt 25,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -1,68 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at