WAVELOCK präsentierte Quartalsergebnisse

WAVELOCK hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -3,42 JPY. Ein Jahr zuvor waren -15,580 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,53 Prozent auf 5,70 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at