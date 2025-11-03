WAVELOCK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WAVELOCK hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,15 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 13,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6,02 Milliarden JPY, gegenüber 6,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at