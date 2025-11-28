Waverley Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Waverley Pharma hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Waverley Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1300 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at